Política Cota pessoal de Caiado deve superar a metade do secretariado Sete dos nove nomes anunciados pelo governador eleito foram escolhas pessoais; pelo menos outras quatro pastas também serão definições particulares do democrata

A cota pessoal do governador eleito Ronaldo Caiado (DEM), que teve maior peso no primeiro anúncio da equipe de governo, não terminou com os sete de nove nomes divulgados nesta terça-feira (11). Pelo menos outras quatro secretarias serão escolhas particulares do democrata: Educação, Planejamento, Casa Civil e Casa Militar, cujos nomes serão divulgados nos próximos dias....