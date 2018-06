Política Corte define lista tríplice para cargo de desembargador do TJ-GO O novo nome será escolhido pelo governador José Eliton

A Corte Especial do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) definiu, nesta segunda-feira (11), os três nomes que concorrerão ao cargo de desembargador do Poder Judiciário goiano. Guilherme Gutemberg Isaac Pinto foi o primeiro nome escolhido, com 15 votos. O segundo, com 12 votos, foi Ezequiel Morais Silva e o terceiro nome, com 13 votos, é de Antônia de Lourdes Batista C...