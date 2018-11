Política Corte alcança bancos federais Bolsonaro confirma “pente-fino” e pretensão de cortar pelo menos 30% dos cargos políticos; presidente eleito volta atrás e diz que Trabalho manterá “status” de ministério

O presidente eleito, Jair Bolsonaro, afirmou que pretende cortar “no mínimo” 30% dos cargos comissionados nos bancos federais e confirmou que sua equipe prepara um “pente-fino” para mapear indicações partidárias no Banco do Brasil (BB), no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), no Banco do Nordeste (BNB) e no Banco da Amazônia (BASA).“Pretendemos diminuir (o núm...