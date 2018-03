Corrupção continuará e as cortes terão trabalho para combatê-la, diz Moro

O juiz federal Sergio Moro afirmou que problemas de corrupção no Brasil, em geral, existirão, pois são muito grandes, complexos e existem há muitos anos. "A corrupção continuará e as cortes terão trabalho para combatê-la", destacou o magistrado em evento promovido em Nova York pelo Americas Society/Council of the Americas.

Moro apontou que as investigações da Operação Lava Jato apresentaram alguns retrocessos, mas ocorreram grandes avanços, e isso é importante para manter o processo de ataque à corrupção ativo e em pleno funcionamento. "Ainda temos os instrumentos para combater a corrupção. O futuro está aberto, mas nunca desistimos, todas as pessoas que realmente acreditam em democracia devem atuar neste sentido", apontou.

Segundo Moro, o núcleo da Operação Lava Jato é o combate à corrupção da Petrobras. "E neste contexto, a maior parte do trabalho já ocorreu, ao menos na minha corte", ressaltou. "Ainda há a fase no Supremo Tribunal Federal, que há trabalhos para serem feitos, com acusações sobre políticos", destacou.

Segundo ele, juízes federais no Rio e em Brasília continuam atuando em casos relacionados àquela operação. "Talvez tenhamos muitos casos criminais sendo julgados em outras cortes para combater a impunidade", completou.