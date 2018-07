Política Corregedoria do CNJ vai apurar condutas de Favreto, Gebran e Moro Conselho recebeu oito representações contra Favreto e duas contra Moro

O ministro corregedor do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), João Otávio de Noronha, determinou a abertura de procedimento para apurar as condutas dos desembargadores Rogério Favreto e João Pedro Gebran Neto, ambos do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), e também do juiz federal Sérgio Moro, da 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba (PR). O CNJ recebeu...