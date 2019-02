Política Corregedor do Senado está com imagens de votação suspeita de fraude Rocha adiantou que não há interrupção nas imagens, ou seja, não houve adulteração

O corregedor do Senado Federal, senador Roberto Rocha (PSDB-MA), disse ao Estadão/Broadcast que já está com as imagens das câmeras de segurança da Casa que registraram a votação para a escolha do presidente do Senado, realizada no último dia 2. No pleito, havia um voto a mais depositado na urna do que o número de parlamentares. Esta votação foi anulada e a seguinte elegeu...