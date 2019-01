Política Corregedor da Receita critica ‘desmonte’

O corte de cargos e um possível desmonte na estrutura da Corregedoria da Receita Federal levaram o corregedor do órgão, José Pereira Barros Neto, a fazer uma reclamação formal ao secretário especial do Fisco, Marcos Cintra. Segundo ele, as atividades de combate à corrupção dentro da Receita serão prejudicadas.Em memorando interno revelado pelo jornal O Globo e obtido pelo ...