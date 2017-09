Corpo de Nion Albernaz é enterrado em Goiânia

O corpo do ex-prefeito de Goiânia Nion Albernaz foi enterrado nesta quinta-feira (7) no Cemitério Santana, no Setor Campinas, em uma rápida cerimônia, acompanhada por familiares, amigos e políticos. O cortejo chegou ao local por volta das 11h30 e o caixão foi levado à sepultura por soldados do Corpo de Bombeiros enquanto as pessoas que o seguiam cantavam o jingle da última campanha de Nion à prefeitura da capital, em 1996.

O corpo foi enterrado no mesmo lugar onde estão os pais de Nion, Nicanor e Ondina Albernaz. Dona Geralda, esposa do ex-prefeito, acompanhou tudo de perto, tendo ao lado seu neto, o ex-vereador de Goiânia Thiago Albernaz, o vice-governador José Eliton (PSDB), que está de licença do governo nesta semana, e o governador em exercício e presidente da Assembleia Legislativa, deputado José Vitti (PSDB).