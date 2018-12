Política Corpo de Gerson Camata será velado e enterrado hoje em Vitória O enterro está previsto para as 15h no Cemitério da Serra

O corpo do ex-governador do Espírito Santo e ex-senador Gerson Camata (MDB), de 77 anos, assassinado a tiros por um ex-assessor em frente a um restaurante na Praia do Canto em Vitória, será velado e enterrado nesta quinta-feira (27). O velório será de manhã no Palácio Anchieta, sede do governo capixaba, aberto ao público. O sepultamento está previsto para as 15h...