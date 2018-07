Política Corpo de Almir Turisco é sepultado em Goiânia Ex-vice-governador de Goiás morreu ontem aos 102 anos

O corpo de Almir Turisco de Araújo foi sepultado nesta sexta-feira (27) no Cemitério Santana, em Goiânia. O velório ocorreu no Cemitério Jardim das Palmeiras. O ex-vice-governador e governador em exercício de Goiás morreu na tarde de ontem aos 102 anos. Almir sofria de insuficiência renal e estava internado no Instituto Ortopédico de Goiânia (IOG). Além dos filhos...