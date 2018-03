Coreia do Norte aceita pausar testes nucleares e de mísseis

Uma autoridade sul-coreana disse que o presidente da Coreia do Norte, Kim Jong-un, concordou ontem em organizar uma reunião de cúpula no fim de abril com o líder da Coreia do Sul, Moon Jae-in, e impor uma proibição temporária de testes nucleares e de mísseis para dialogar com os EUA. O presidente americano, Donald Trump, reagiu em sua conta no Twitter e falou sobre um “possível progresso” com relação a conversas, mas disse que pode ser uma “falsa esperança”.

Trump ainda acrescentou que um “esforço sério” vem sendo feito dos dois lados. ”Possível progresso vem sendo feito com a Coreia do Norte. Pela primeira vez em muitos anos, um esforço sério está sendo feito por todos os lados envolvidos. O mundo está vendo e esperando! Pode ser uma falsa esperança, mas os EUA estão prontos para seguir firme em qualquer direção”, colocou o americano.

Trump declinou de dizer se há qualquer pré-condição para conversas com a Coreia do Norte e se limitou a dizer que há um “bom diálogo” em processo com o regime de Pyongyang. “Nós vamos ver o que vai acontecer com a Coreia do Norte”, disse o presidente, durante coletiva de imprensa na Casa Branca com o premiê da Suécia, Stefan Löfven, em que também disse que a Coreia do Norte mostrou “grande espírito olímpico”.

A reunião entre Kim e Moon será realizada em Panmunjom, na zona desmilitarizada que separa a Coreia do Norte da Coreia do Sul, afirmou o emissário Chung Eui-yong, assessor para segurança do presidente sul-coreano. Segundo ele, o encontro será precedido por uma conversa telefônica entre os dois líderes, explicou.

Até o momento, Pyongyang não se pronunciou sobre as informações divulgadas por Seul. Entretanto, os Jogos Olímpicos de Inverno mostraram que o governo de Pyongyang tem feito tentativas de mostrar uma face mais simpática, inclusive quando o Kim Jong-un enviou sua irmã para a cerimônia de abertura das Olimpíadas.

De acordo com Chung, a Coreia do Norte deixou claro que não precisaria manter suas armas nucleares se as ameaças militares contra o país cessassem e recebesse uma garantia crível de segurança.

Reaproximação

Kim Jong-un ofereceu, na última segunda-feira (5), um jantar especial aos enviados da Coreia do Sul - incluindo Chung e o restante dos delegados escolhidos por Moon, entre eles o diretor do Serviço Nacional de Inteligência (NIS), Suh Hoon -, ao lado de sua mulher, Ri Sol-ju, e de sua irmã, Kim Yo-jong, em um encontro que durou mais de quatro horas.

O encontro na sede do Partido dos Trabalhadores, a primeira vez em que os representantes do governo sul-coreano visitaram o local, foi avaliado pelos dois países como “satisfatório” e representa mais um passo na reaproximação entre as duas Coreias.

Kim recebeu a comitiva de Seul, liderada por Chung, horas depois da sua chegada ao país. Segundo a agência estatal de notícias KCNA, o jantar foi realizado em um ambiente “cordial” e “fraternal”.