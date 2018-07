Política Coordenador da campanha tucana acredita que 'Centrão' fechará com Alckmin Para Luiz Felipe d'Avila, essas siglas tendem a fechar com o tucano ao analisar que o candidato do PT vai tirar votos de Ciro Gomes (PDT), que também negocia com legendas do bloco

Para o coordenador do programa de governo do presidenciável Geraldo Alckmin (PSDB) nas eleições 2018, Luiz Felipe d'Avila, os partidos do chamado 'Centrão' tendem a fechar com o tucano ao analisar que o candidato do PT na eleição presidencial vai tirar votos de Ciro Gomes (PDT), que também negocia uma aliança com legendas do bloco. "Hoje o centrão tende a fechar...