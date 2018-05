Política Convite oficial para aniversário de governo gera crise no Planalto

O convite para a cerimônia marcada para hoje pelo Palácio do Planalto, com o objetivo de celebrar os dois anos do governo de Michel Temer, provocou uma crise e teve de ser alterado de última hora. Expedido pelo cerimonial do Planalto, o convite trazia o slogan “O Brasil voltou, 20 anos em 2”. A mensagem foi considerada desastrosa por auxiliares do presidente, uma vez ...