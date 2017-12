Convenção do PSDB tem tumulto entre militantes; veja vídeo 🎥

Durante discurso do senador Tasso Jereissati (CE) houve um princípio de tumulto entre militantes do PSDB que acompanham a convenção do partido, em Brasília, neste sábado, dia 9.



No começo da fala do senador cearense, um grupo passou a batucar, enquanto outro grupo se sentiu ofendido e ameaçou partir para o enfrentamento. Tasso precisou interromper o discurso e pedir para que os ânimos entre os militantes se acalmassem.