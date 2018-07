Política Convenção do PSD oficializa apoio a Alckmin nas eleições presidenciais “Vamos apresentar nossas propostas de retomada do desenvolvimento", ressaltou Kassab

A convenção nacional do PSD referendou hoje (28) apoio ao pré-candidato à Presidência pelo PSDB Geraldo Alckmin. Reunidos na capital paulista na manhã desta sábado, os delegados nacionais do partido aprovaram a aliança com o PSDB, rejeitando a proposta de candidatura própria, que tinha a indicação de Guilherme Afif Domingos para presidente. O presidente nacional licenc...