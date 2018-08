Política Convenção do PSB lança nomes de Lúcia Vânia e Elias Vaz para o Congresso Senadora vai à reeleição e vereador por Goiânia será o nome do partido para deputado federal

A convenção do PSB em Goiás neste domingo (5) consolidou a candidatura da senadora Lúcia Vânia (PSB) à reeleição e lançou o nome do vereador Elias Vaz a deputado federal. O partido apoia a candidatura do governador José Eliton (PSDB) à reeleição e compõe a chapa majoritária e proporcional para federal da base aliada. O presidente da Assembleia Legislativa de Goi...