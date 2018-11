Política Controle do Cade pode opor Moro e Guedes Justiça e Fazenda se revezam na indicação de membros; mais de 30 processos da Lava Jato tramitam no órgão

Seis cargos importantes ficarão vagos no ano que vem e serão alvo dos dois superministros do presidente eleito, Jair Bolsonaro: Sérgio Moro (Justiça) e Paulo Guedes (Economia). Em 2019, terminam os mandatos de quatro dos seis conselheiros do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), além do superintendente-geral e do procurador-geral. O órgão responsável ...