Política Contribuição sindical é questionada Ação da OAB-GO pede devolução de mais de R$ 3,5 milhões que foram descontados sem autorização de inativos do município de Goiânia

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Goiás (OAB-GO) ajuizou, em abril, uma ação civil pública que questiona cobrança compulsória de contribuição sindical de servidores inativos do município de Goiânia. Ao todo, somente de 2012 a 2016, R$ 3,518 milhões teriam sido descontados irregularmente. O impacto teria ocorrido para 7,9 mil aposentados e pensionistas com a cobrança ...