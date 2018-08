Política Contra 'exploração eleitoral', Moro muda interrogatório de Lula para novembro Juiz da Lava Jato remarca audiências do ex-presidente e de delatores na ação do sítio de Atibaia, inicialmente previstas para 27 de agosto e 11 de setembro

O juiz federal Sérgio Moro decidiu nesta quarta-feira, 15, mudar a data do interrogatório do ex-presidente Lula e de outros 12 réus na ação do sítio de Atibaia. O magistrado da Operação Lava Jato afirmou que a alteração das audiências tem por objetivo "evitar a exploração eleitoral dos interrogatórios". As audiências estavam marcadas para datas entre 27 de agosto...