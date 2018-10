Política Conheça o major eleito deputado federal do PSL por Goiás com a menor votação proporcional em 36 anos Candidato do PSL trouxe como slogan: “01 do Bolsonaro” em Goiás

“O 01 do Bolsonaro”, slogan utilizado pelo major da reserva Vitor Hugo Almeida (PSL), define sua campanha. Eleito deputado federal por Goiás de carona com o delegado Waldir Soares (PSL) e com a menor votação proporcional das últimas décadas, ele fez toda a campanha focada em dezenas de vídeos ao lado do presidenciável nas redes sociais e propostas idênticas ao do pesselist...