Política Conheça a trajetória da futura primeira-dama do Brasil Discreta durante a campanha, Michelle de Paula deve se envolver em causas sociais, mas sem cenas de protagonismo

Avessa a entrevistas e aparições públicas, a mulher de Jair Bolsonaro, Michelle de Paula Firmino Reinaldo, mãe de sua filha caçula, Laura, de oito anos, se manteve discreta durante toda a campanha eleitoral. Só apareceu em propaganda de TV na última quinta-feira, suavizando a imagem do marido e o descrevendo como “um cara humano, que se preocupa com as pessoas” e “muito b...