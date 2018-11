Política Congresso veta jornalistas no plenário em sessão que marca retorno de Bolsonaro A decisão é da Direção-Geral do Senado, que alegou “grande afluxo de autoridades e convidados”

Profissionais da imprensa estão proibidos de entrar no plenário da Câmara dos Deputados na sessão desta terça-feira (6), que marca a volta do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) ao parlamento. A decisão é da Direção-Geral do Senado, organizadora das reuniões do Congresso, que alegou “grande afluxo de autoridades e convidados”. Conforme o jornal O Globo, um com...