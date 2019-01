Política Congresso se omite e multa máxima de agência a mineradoras é de R$ 3,2 mil Decreto de junho prevê valor irrisório para sanção a empresas de grande porte por órgão federal. Apesar de bloqueio de R$ 11 bilhões pela Justiça, multas à Vale por Brumadinho até agora são de R$ 350 milhões

A omissão do Congresso impediu o aumento do valor das multas aplicadas a mineradoras pela Agência Nacional de Mineração (ANM) e uma manobra eliminou a exigência para que diretores do órgão regulador tivessem experiência na área que vão fiscalizar. As propostas estavam previstas em duas medidas provisórias enviadas pelo governo Michel Temer. Ao deixar c...