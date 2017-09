Congresso Nacional: Goianos estão entre 100 mais influentes de 2017

Este ano, quatro parlamentares goianos foram incluídos na lista dos “cabeças” do Congresso Nacional organizada pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap). Além do senador Ronaldo Caiado (DEM) e do deputado Jovair Arantes (PTB), que já figuraram na lista, estão estreando na seleção Alexandre Baldy (Pode) e Daniel Vilela (PMDB), que no ano passado f...