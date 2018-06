Política Congresso do Instituto Goiano de Direito do Trabalho traz ministros do TST como palestrantes As inscrições podem ser feitas no local do evento e o valor da taxa é diferenciado por categoria

Os ministros do Tribunal Superior do Trabalho (TST) Douglas Alencar Rodrigues, Alexandre de Souza Agra Belmonte e Cláudio Mascarenhas Brandão estão entre os palestrantes do 24º Congresso Goiano de Direito e Processo do Trabalho, que será realizado de 6 a 8 de junho, em Goiânia. O Congresso é uma realização do Instituto Goiano de Direito do Trabalho (IGT) e traz c...