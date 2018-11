Política Confira o cronograma de pagamento da folha de novembro dos servidores do Estado Pagamentos começam no dia 6 para servidores do Judiciário, Legislativo, e órgãos autônomos, e vão até o dia 20, para os trabalhadores da Sefaz

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás (Sefaz), divulgou nesta quinta-feira (20) o cronograma de pagamentos das folhas de pagamento de novembro dos servidores do Estado, dividido em dez etapas. Conforme a tabela, servidores do Judiciário, Legislativo e órgãos autônomos começarão a receber no dia 6. Já os da própria Sefaz, os últimos d...