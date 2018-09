Política Confira a galeria de fotos do debate O POPULAR/CBN Cinco candidatos ao governo de Goiás participaram do debate no auditório do Grupo Jaime Câmara

Veja as fotos do debate O POPULAR/CBN Goiânia que aconteceu na manhã desta quinta-feira (19), no auditório do Grupo Jaime Câmara. Cinco candidatos ao governo de Goiás participaram do debate O POPULAR/CBN: Daniel Vilela (MDB), José Eliton (PSDB), Kátia Maria (PT), Ronaldo Caiado (DEM) e Weslei Garcia (PSOL). O debate teve pouco mais de duas horas de duração e foi transmitido ao vivo pela rádio CBN Goiânia e pelo Facebook dO POPULAR. O vídeo completo está na página do jorn...