“Concorrente não se escolhe”, diz Alckmin

O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB) afirmou ontem que “concorrente não se escolhe” e que “cabe ao PT definir seus candidatos”. A afirmação do tucano foi dada após o governador ser questionado se o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deveria concorrer às eleições em outubro. O recurso de Lula no caso do triplex, pelo qual foi condenado pelo juiz ...