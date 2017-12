Concessão de rodovias passa em Comissão

Com 13 votos favoráveis e oito contrários, a Comissão Mista da Assembleia Legislativa de Goiás aprovou, no início da noite de ontem, o projeto de lei do governo do Estado que autoriza a concessão de seis trechos de rodovias estaduais à iniciativa privada. A proposta, que tramita na Casa desde a primeira semana de outubro, é alvo de polêmica por incluir alguns pontos r...