Política Como no 1º turno, Haddad vai encerrar disputa no Nordeste Petista visita Pernambuco, Paraíba e Bahia nos próximos dias, com ato de encerramento em Salvador, buscando vender imagem de uma virada

Assim como fez no primeiro turno, o candidato do PT à Presidência nas eleições 2018, Fernando Haddad, escolheu encerrar a campanha no Nordeste, única região em que teve votação superior ao concorrente, Jair Bolsonaro (PSL). O petista visita Recife (PE) hoje e, amanhã, irá a João Pessoa (PB) pela manhã, e, à tarde, fará um ato de encerramento em Salvador (BA). A id...