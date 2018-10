Política Comitê da ONU confirma que caso Lula fica para 2019 À reportagem, os diferentes peritos insistiram que o trabalho do órgão não tinha qualquer viés político e que não era organizado com base no calendário eleitoral nem do Brasil e nem de qualquer outro país.

GENEBRA - O Comitê de Direitos Humanos da ONU confirma que apenas tomará uma decisão definitiva sobre a queixa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2019. Nesta segunda-feira (8), o órgão iniciou sua última reunião do ano e o caso do brasileiro não foi incluído na agenda. Ao Estado, Margo Waterval, uma das 18 especialistas indepe...