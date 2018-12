Política Comissão Mista da Assembleia aprova revisão salarial

A Comissão Mista da Assembleia Legislativa de Goiás aprovou hoje o relatório favorável do deputado estadual Karlos Cabral (PDT) ao projeto de revisão geral anual da remuneração do Poder Judiciário. Conforme antecipado pela coluna Giro, a matéria, de autoria do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) chegou à Casa na última terça-feira (11) e prevê impacto mensal ...