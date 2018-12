Política Comissão aprova fim do foro privilegiado

A comissão especial da Câmara dos Deputados aprovou ontem, por unanimidade, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que extingue ao foro privilegiado à maior parte das autoridades do País. A proposta agora segue para o plenário da Câmara, mas, por causa da intervenção federal no Rio e em Roraima, só deve ser analisada no ano que vem.A restrição do foro privilegiado a p...