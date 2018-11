Política Começa votação para escolha do novo presidente da OAB-GO Os advogados tem até às 17h para escolher o novo presidente, além de diretores da Casag e das subseções, e de quem irá compor os conselhos seccional e federal da Ordem

A eleição para o triênio 2019/2021 da Ordem dos Advogados do Brasil Seção Goiás (OAB-GO) iniciou às 9h desta sexta-feira (30), no Centro de Convenções de Goiânia, no Setor Central, e nas outras cidades, acontece nas sedes das subseções e em salas dos fóruns. Até o momento, a votação acontece dentro da normalidade. Advocacia goiana, as eleições acontecem hoje, das 9h à...