Política Começa a contar o prazo para TSE decidir sobre a elegibilidade de Lula Os prazos na Justiça Eleitoral são contados em dias corridos, considerados sábados, domingos e feriados

Oficializado como candidato à vice-presidente na chapa encabeçada por Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad afirmou que o ex-presidente "ganha de qualquer candidato no segundo turno". "O Lula, em condições normais de pressão e temperatura, ganha as eleições. Com tudo isso que está acontecendo, ele ganha de qualquer candidato no segundo ...