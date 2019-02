Política Com voto secreto, senadores retomam sessão que decidirá próximo presidente da Casa A reunião de ontem foi adiada após cinco horas de discussões. O impasse se deu em torno da decisão pelo voto aberto

O senador José Maranhão (MDB-PB) abriu por volta das 11h45 a sessão que vai eleger o presidente da Casa pelos próximos dois anos. A primeira providência foi a leitura da decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, pela votação secreta no plenário do Senado. A leitura da decisão foi feita pelo senador Fernando Bezerra (MDB-PE). Maranhão c...