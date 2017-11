Com Temer internado, presidente boliviano adia novamente visita que faria ao Brasil

O presidente da Bolívia, Evo Morales, adiou novamente a visita que faria ao Brasil, diante da determinação médica para que o presidente Michel Temer permaneça até segunda-feira (27) internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. A informação foi divulgada neste sábado (25) pelo Palácio do Planalto.



"O governo brasileiro está em contato com as autoridades bolivianas para definição de uma nova data", diz o comunicado.



Temer foi submetido a uma angioplastia - procedimento também conhecido como cateterismo - para desobstruir três artérias coronárias, na principal área do coração. O presidente passa bem e, por questões "protocolares", precisará ficar internado até segunda.



Em outubro, Morales também precisou cancelar compromisso que tinha com Temer porque o presidente brasileiro foi submetido a um procedimento de raspagem da próstata para desobstrução da uretra.