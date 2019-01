Política Com salários atrasados, servidores fazem protesto em frente à Sefaz Objetivo da assembleia é pressionar o governo em relação ao pagamento da folha de dezembro

Membros das instituições que fazem parte do Fórum em Defesa dos Servidores e Serviços Públicos do Estado de Goiás realizam assembleia na tarde desta segunda-feira (14), em frente à sede da Secretaria da Fazenda (Sefaz). Centenas de servidores estão no local e bloquearam o trânsito em uma das pistas da Avenida Vereador José Monteiro. O objetivo da reunião é pressi...