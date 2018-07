Política Com recusa de siglas, Bolsonaro articula campanha solo Autora do pedido de impeachment de Dilma Rousseff é cogitada como vice

O pré-candidato do PSL ao Palácio do Planalto, deputado Jair Bolsonaro (RJ), já se prepara para uma campanha solo após tentativas frustradas de alianças partidárias. Em menos de 48 horas, ele ouviu um “não” do PR, comandado pelo ex-deputado Valdemar Costa Neto (SP), e do nanico PRP - legenda do general da reserva Augusto Heleno Ribeiro, cotado até então para ser o vice...