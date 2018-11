Política Com Programa PGE Amiga, procuradoria celebra acordos entre cidadão e órgãos estaduais De acordo com a procuradora Cláudia Marçal, Estado de Goiás é pioneiro na implantação do projeto

Por meio do Programa PGE Amiga, os próprios procuradores do Estado poderão celebrar acordos em demandas que não ultrapassem 500 salários mínimos (R$ 477 mil), reduzindo custos e, principalmente, contribuindo para a pacificação mais ágil dos conflitos. Goiás é um dos Estados pioneiros na implantação da Câmara de Conciliação na administração, no País. A procuradora do Est...