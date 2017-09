Com problemas de saúde, ex-governador Joaquim Roriz não reconhece amigos

De acordo com o site Congresso em Foco, ex-assessores e amigos do ex- governador do Distrito Federal (DF), Joaquim Roriz (PSC), de 81 anos, afirmam que ele não tem reconhecido as pessoas de seu convívio nas últimas semanas. Roriz está em sua casa, em Brasília, recebendo cuidados médicos.

Devido às complicações do diabetes, o ex-governador teve a perna direita amputada no dia 30 de agosto, mas outros problemas de saúde, como disfunções do coração, diálise para os rins e coluna vertebral, que fazem com que Roriz se locomova de cadeira de rodas, dificultam sua recuperação.