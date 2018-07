Política Com PR, Centrão indica Josué Gomes a vice-presidente Grupo agora formado por cinco partidos define empresário como nome para compor chapa de presidenciável

Os partidos do Centrão, grupo formado por DEM, PP, PRB e Solidariedade, receberam a adesão oficial do PR e decidiram na noite desta quarta-feira, 18, fechar aliança em bloco com uma chapa presidencial. Esse apoio passa pela indicação do empresário Josué Gomes como candidato a vice-presidente da República nessa coligação. Em jantar na casa do senador Ciro Nogueira (PI), ...