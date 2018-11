Política Com missão de fortalecer Bolsonaro no Congresso, PSL dará 'curso' a novatos Com 47 dos 52 deputados eleitos sem experiência parlamentar anterior, partido organiza palestras para orientar 2º maior grupo da Casa

Nanico até março deste ano, o PSL terá a missão de dar sustentação no Congresso ao presidente eleito, Jair Bolsonaro. O partido saltou de um parlamentar eleito em 2014 para a segunda maior bancada da Câmara na próxima legislatura, com 52 deputados. Destes, segundo um levantamento do Estadão Dados, 47 nunca haviam sido eleitos para prefeito, governador, assembleias legislativas o...