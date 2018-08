Política Com Manuela, sigla define sindicalista vice

O PCdoB decidiu manter a candidatura da deputada estadual gaúcha Manuela D’Ávila à Presidência da República nas eleições 2018. O escolhido para ser o vice dela é o sindicalista Adilson Araújo, presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB). Dirigentes do PCdoB mantêm, no entanto, aberta a possibilidade de compor com o PT, caso Manuela seja...