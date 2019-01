Política Com José Reguffe, disputa pela presidência já tem oito candidatos

O senador pelo Distrito Federal José Reguffe (sem partido) lançou ontem, por meio das redes sociais sua candidatura à presidência do Senado. A eleição está marcada para a próxima sexta-feira, mesmo dia em que a Câmara elege seu novo presidente.As candidaturas serão formalizadas no dia da eleição, mas até agora estão colocados pelo menos outros sete nomes, sendo um deles do ...