Política Com indício de infecção, Bolsonaro tem previsão de alta adiada Presidente deve tomar antibióticos por sete dias e permanecer no hospital por mais este período

O presidente Jair Bolsonaro foi submetido a tratamento com antibióticos de amplo espectro após apresentar elevação da temperatura - 37,3 °C - e alteração de alguns exames laboratoriais, com aumento de leucócitos, na noite de ontem. Esse aumento pode indicar processo infeccioso, segundo o porta-voz da presidência Otavio do Rêgo Barros. Devido a isso...