Política Com estilo mais agressivo, Haddad defende Lula e legado do PT no terceiro bloco Ele também ressaltou o trabalho que teve ao longo dos governos petistas, tentando aproximar a vida pessoal aos ganhos da população

Pouco citado até então, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi lembrado pelo candidato Fernando Haddad no terceiro bloco. Questionado por Marina Silva (Rede) sobre a necessidade de autocrítica do PT, o ex-prefeito de São Paulo defendeu o legado lulista. "Eu estou me apresentando ao eleitoral pois represento um projeto que deu certo. Quando falam que L...