Com aval de Lula, Boulos se filia ao PSOL para disputar a Presidência

O líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, Guilherme Boulos, se filia nesta segunda-feira (5) ao PSOL para disputar a eleição presidencial com Sonia Gajajara de vice. Boulos anunciou sua pré-candidatura, no sábado (3), cercado de ativistas, artistas, intelectuais e políticos que ampliam os limites do partido.



Os objetivos da candidatura, segundo aliados de Boulos, são se posicionar para herdar parte dos votos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva - ameaçado de ficar inelegível - e criar bases para a articulação de uma nova esquerda, pós-Lula, a partir de 2019.



"O mundo não vai terminar em outubro de 2018 e o que nós temos que pensar é um novo projeto de esquerda para o País, amplo, combativo, que enfrente os grandes temas nacionais", disse Boulos.



O próprio Lula gravou um vídeo de incentivo a Boulos no qual lembra dele mesmo nas eleições de 1982 e 1989. "Se eu não tivesse ousado, nunca teria sido presidente", disse Lula. Boulos defende o direito do petista ser candidato em 2018. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.