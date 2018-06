Política Com artrose no joelho, Cabral pede para não andar mais na caçamba de carros da PF Os advogados também sustentam que ele merece o mesmo tratamento de presos como o ex-deputado Eduardo Cunha e o ex-ministro Antônio Palocci

Preso há um ano e sete meses, o ex-governador do Rio Sergio Cabral (MDB) pediu ao juiz da 7ª Vara Federal Criminal, Marcelo Bretas, para ser transportado no banco do carro da Polícia Federal, e não na carroceria, quando for levado do complexo de Bangu até a Justiça Federal. Segundo a defesa, ele sofre de uma artrose aguda no joelho direito, e viajar na parte de trás d...