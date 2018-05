Política Com ajuda de Jovair Arantes, governo reduz território quilombola e beneficia José Sarney, diz jornal Território quilombola está localizado em Cidade Ocidental. Um dos diretores do Incra, é sobrinho do deputado goiano

O Blog do Lauro Jardim, do jornal O Globo, divulgou neste domingo (27), que o conselho diretor do Incra decidiu no dia 17 de maio reduzir em 82,3% a extensão do Quilombo Mesquita, em Cidade Ocidental (GO). O território quilombola, fica nas imediações de Brasília, próximo de uma região que está valorizando muito. De acordo com o jornalista, o conselho diretor con...